США готують подарунок до Дня Незалежності України: пакет військової допомоги на 3 млрд доларів - ЗМІ

Йдеться про пакет військової допомоги на 3 мільярдів доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на неназваних офіційних осіб.

Повідомлення про надання Україні військової допомоги США планують оголосити 24 серпня. Це відбудеться з нагоди Дня Незалежності України.

Планується, що гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Зазначається, що озброєння з цього паркету військової допомоги не одразу потрапить на фронт. Ці кошти спрямують на навчання і оснащення українських військових, щоб забезпечити їхню боєздатність на роки.

Ця зброя має на меті зміцнити оборонну позицію в середньостроковій і довгостроковій перспективи.

Нагадаємо, Німеччина планує найближчими тижнями передати Україні новітні системи ППО IRIS-T SLM.

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