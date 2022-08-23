США готують подарунок до Дня Незалежності України: пакет військової допомоги на 3 млрд доларів - ЗМІ

США готують подарунок до Дня Незалежності України.
Йдеться про пакет військової допомоги на 3 мільярдів доларів.
Про це повідомляє AP з посиланням на неназваних офіційних осіб.
Повідомлення про надання Україні військової допомоги США планують оголосити 24 серпня. Це відбудеться з нагоди Дня Незалежності України.
Планується, що гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Зазначається, що озброєння з цього паркету військової допомоги не одразу потрапить на фронт. Ці кошти спрямують на навчання і оснащення українських військових, щоб забезпечити їхню боєздатність на роки.
Ця зброя має на меті зміцнити оборонну позицію в середньостроковій і довгостроковій перспективи.
Нагадаємо, Німеччина планує найближчими тижнями передати Україні новітні системи ППО IRIS-T SLM.
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