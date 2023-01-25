США готуються передати Україні Abrams: ЗМІ дізналися деталі закупівель та терміни постачання танків

Про надсилання танків Штати можуть оголосити вже сьогодні.

США готові розпочати процес передаванні Україні десятків бойових танків Abrams M1. Але процес може тривати місяці, а, імовірно, навіть роки.

Про це повідомили Reuters американські чиновники.

Чиновники, які побажали залишитися анонімними, сказали, що оголошення про надання Україні вище згаданих танків може надійти вже в середу, 25 січня.

Ще одне джерело, знайоме з цією справою, повідомило, що США можуть поставити близько 30 танків Abrams протягом найближчих місяців.

Двоє чиновників сказали, що Abrams, ймовірно, будуть закуплені через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з існуючих запасів зброї в США.

Один із чиновників сказав, що, можливо, адміністрація Байдена могла б використати фонд USAI, щоб купити Abrams у союзників, відремонтувати їх, а потім відправити до України. Водночас цей процес може зайняти місяці та навіть роки.

Танки Leopard та Abrams Україні

Під час переговорів у Німеччині минулого тижня союзникам не вдалося переконати Берлін надати Україні свої бойові танки Leopard.

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The Wall Street Journal 24 січня повідомила, що президент США Джо Байден готується відправити "значну кількість" танків Abrams M1 Україні і Білий дім може оголосити про доставку вже 25 січня.

За даними Sky News Arabia, Байден може передати Україні 10 таких танків. На такий крок Вашингтон, мовляв, хоче піти, щоб вплинути на Німеччину.

СNN із посиланням на трьох офіційних осіб США повідомило, що терміни фактичного постачання танків і кількість техніки досі невідомі, але Штати завершують підготовку плану з відправлення Abrams до України. Журналісти припускають, що таке рішення може бути частиною спроби вирішити дипломатичну суперечку з Німеччиною.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила у вівторок, що питання постачання танків "буде вирішено відносно скоро".

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Раніше в Пентагоні пояснювали, що утримуються від передавання ЗСУ танків Abrams нібито через складнощі в експлуатації.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ потрібні не кілька десятків танків, адже в Росії у рази більше цієї техніки. 10-50 танків, обіцяних різними країнами Україні, "не вирішить проблему" на полі бою, але зіграє іншу важливу роль – покаже єдність світу і мотивуватиме українських військових на боротьбу проти агресора.

Колишній командувач НАТО в Європі Уеслі Кларк, коментуючи рішення Британії передати Україні важке озброєння також сказав, що новина про відправку 10 бойових машин тішить, однак для протистояння російській агресії потрібно 300-500 танків. Він закликав США і західних партнерів України серйозніше поставитися до надання військової допомоги Києву для протистояння агресії РФ.

Тим часом в ISW вважають, що надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе ЗСУ завдати поразки російським загарбникам та звільнити українську територію від окупантів.

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