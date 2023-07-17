США хочуть підготувати Україну до переговорів з РФ: експерт пояснив передавання касетних боєприпасів

Мета Сполучених Штатів – підсилити переговорні позиції України до моменту початку цих перемовин.

Які переваги дають ЗСУ касетні боєприпаси і чому США вирішили передати їх Україні саме зараз – пояснив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Про це Машовець розповів в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Яка користь від касетних боєприпасів для ЗСУ

Експерт пояснив, які переваги дають касетні боєприпаси і як українські військові можуть використовувати їх під час контрнаступу.

"Можливо, західні боєприпаси такого типу можуть бути більш ефективними, ніж радянського зразка, які застосовуються зараз. І це, мабуть, буде мати значення для нашої армії під час ведення наступальних дій для того, щоби "викурювати" піхоту противника з укріплених позицій, з окопів", – зауважив Машовець.

Він додав, що ще ефективнішими касетні боєприпаси є для оборони. Йдеться про те, коли противник наступає, тобто використовує свої наземні частини і підрозділи у більш-менш щільних бойових порядках.

"Тоді касетні боєприпаси найбільш ефективні, вони наносять вагоме ураження. Тобто насамперед вони ефективні проти піхоти, яка знаходиться або поза межами укриття на відкритій місцевості, або в укриттях відкритого типу, або в легкоброньований техніці, яка вражається цими боєприпасами", – пояснив координатор "Інформаційного спротиву".

Він також гадає, що українські війська використовуватимуть касетні боєприпаси для ураження неброньованої військової техніки ворога, наприклад, систем ППО, пунктів управління ракетних військ та артилерії. Ще один варіант застосування – ураження по російських військах, які займають вузли та опорні пункти в системі оборони, на позиціях відкритого типу.

Чому США вирішили передати Україні касетні боєприпаси

Машовець вважає, що США зважилися на передавання Україні касетних боєприпасів, аби підготувати її до майбутніх перемовин з Росією.

"Я думаю, що Штати хочуть підготувати Україну до переговорного процесу, який, можливо, планується на осінь-зиму", – сказав експерт.

Він уточнив, що мета – підсилити Україну, щоби вона мала кращі переговорні позиції до того часу.

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"Одна річ – коли росіяни успішно закінчать свою стратегічну оборонну операцію, й втримають ті території, які вони зараз окуповують, і з цим вийдуть на перемовини. І інша річ – коли Україна десь досягне якогось успіху і звільнить якусь частину територій або всі", – зауважив координатор "Інформаційного спротиву".

На його думку, багато в чому саме це питання визначило напрямок нинішнього українського наступу. Експерт пояснив, що з військового погляду, було не зовсім доцільно наступати саме в південній операційній зоні на ешелоновану та підготовлену оборону ворога.

"Було заздалегідь очевидно, що противник там створив довготривалу систему оборони. Але з військово-політичної, стратегічної точки зору, розірвання "коридору" між Кримом і Донбасом могло стати найбільш швидким й найбільш ефективним способом докорінно змінити стратегічну, військово-політичну ситуацію на користь України", – додав Машовець.

Нагадаємо, 13 липня у Пентагоні підтвердили, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси для захисту від російських окупантів.

Як пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передавання касетних боєприпасів для ЗСУ ще більше демотивує російську армію та кардинально змінить ситуацію на полі бою на користь України.

Зауважимо, що президент РФ Володимир Путін назвав "злочином" передавання Україні касетних боєприпасів і вже традиційно пригрозив "дзеркальними діями".

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