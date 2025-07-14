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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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США готують пакет зброї на $10 мільярдів: чи отримає свій "шматок" Україна

У першій хвилі нової схеми США продадуть зброї НАТО на $10 мільярдів. У пакеті — ракети, ППО й артилерія.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
США готують пакет зброї на $10 мільярдів

США готують пакет зброї на $10 мільярдів. / © Володимир Зеленський

У рамках нової ініціативи адміністрації Трампа Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО першу партію озброєнь на суму близько 10 мільярдів доларів.

Про це повідомило джерело, знайоме з планами, у коментарі виданню Axios.

За словами співрозмовника, кінцева мета поставок — посилення обороноздатності України.

Частина зброї, проданої європейським країнам, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети, буде передана українській армії.

Раніше ТСН.ua писав, що президент США вирішив постачати зброю Україні через Європу, а не напряму. За словами чиновників, це дозволить уникнути критики, пришвидшити поставки та надіслати сигнал Путіну

Як пишуть джерела в Білому домі, це рішення має складну політичну й економічну логіку.

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