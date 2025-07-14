США готують пакет зброї на $10 мільярдів: чи отримає свій "шматок" Україна

США готують пакет зброї на $10 мільярдів. / © Володимир Зеленський

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У рамках нової ініціативи адміністрації Трампа Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО першу партію озброєнь на суму близько 10 мільярдів доларів.

Про це повідомило джерело, знайоме з планами, у коментарі виданню Axios.

За словами співрозмовника, кінцева мета поставок — посилення обороноздатності України.

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Частина зброї, проданої європейським країнам, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети, буде передана українській армії.

Раніше ТСН.ua писав, що президент США вирішив постачати зброю Україні через Європу, а не напряму. За словами чиновників, це дозволить уникнути критики, пришвидшити поставки та надіслати сигнал Путіну

Як пишуть джерела в Білому домі, це рішення має складну політичну й економічну логіку.