США готують "повітряну підтримку" для України: що це означає для безпеки

Винищувачі США / © CNN

Реклама

Сполучені Штати повідомили про готовність надати Україні авіаційну підтримку та розвідувальні ресурси як частину гарантій безпеки після завершення війни.

Про це пише The Independent.

За даними Financial Times, четверо американських урядовців заявили, що США можуть забезпечити контроль над полем бою та інтегруватися в очолювану Європою систему протиповітряної оборони для України. Це дозволить європейським силам швидко реагувати на загрози та підтримувати безпеку країни.

Реклама

Минулого тижня Дональд Трамп на Fox News висловив готовність США надати допомогу Україні, зазначивши: ”Ми готові допомогти їм у всьому, особливо, ймовірно… з повітря”, проте не уточнив деталі.

Це оголошення стало на тлі повідомлень про просування російських військ у східному промисловому регіоні України — Дніпропетровській області. За словами Віктора Трегубова з Дніпровської оперативно-стратегічної групи, “це перша настільки масштабна атака в регіоні”.

Водночас він спростував дані українського військового аналітика DeepState про захоплення росіянами сіл Запорізьке та Новогеоргіївськ.