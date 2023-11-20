США і Британія працюють над захистом енергосистеми України від ударів РФ − Брінк

Відбулась важлива зустріч для обговорення спільних зусиль із захисту енергосистеми цієї зими.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що США і Велика Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від російських обстрілів.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", - йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк також опублікувала у дописі фото з українськими чиновниками і повідомила, що відбулася "важлива та продуктивна зустріч" з віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, главою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії для обговорення "спільних зусиль із захисту енергосистеми цієї зими".

Нагадаємо, в "Укренерго" відповіли, чи витримає енергосистема удари Росії взимку.

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