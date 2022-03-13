США і Китай проведуть переговори: у Байдена продовжать шукати важелі впливу на Путіна

США і Китай проведуть переговори: у Байдена продовжать шукати важелі впливу на Путіна

Завтра радник Білого дому Джейк Салліван в Італії зустрінеться з високопоставленим дипломатом Китаю Ян Цзечі.

США та Китай проведуть перші переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила кореспондентка Bloomberg у Білому домі Дженніфер Джейкобс.

США та Китай проведуть особисті переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адміністрація Джо Байдена продовжує намагатися заручитися підтримкою Пекіна для впливу на Путіна", - написала вона у Twitter.

За її словами, завтра радник Білого дому Джейк Салліван в Італії зустрінеться з високопоставленим дипломатом Китаю Ян Цзечі.

Крім того, у Саллівана запланована зустріч з Луїджі Маттіоло, дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі з питань, пов'язаних з координацією міжнародної реакції на війну РФ проти України.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії до України війною. Ван І висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.

ТСН.ua