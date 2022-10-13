США і НАТО вступлять у війну, якщо Путін застосує ядерну зброю: Фукуяма описав сценарій

Фукуяма сказав, що на ядерний удар з боку РФ існують також всілякі приголомшливі удари у відповідь із використанням звичайної зброї, яку має НАТО.
Американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма допускає, що президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США. Росія в такому разі буде знищена.
Про це Фукуяма розповів в інтерв’ю "Ліга.net".
"Я в цьому не певен (що Путін не застосує ядерну зброю – ред.). Завжди, коли ви вступаєте у конфлікт із такою ядерною суперсилою, як Росія, ви маєте про це хвилюватися. Хоча коли я міркую про наслідки цього вчинку для Росії, усі вони зводяться до дуже поганих як для країни загалом, так і для Путіна особисто", – зауважив експерт.
Він гадає, що НАТО і США не будуть просто спостерігати, якщо Росія застосує ядерну зброю.
"Це втягне НАТО у війну з Росією. До цього США опиралися запитам України про "закрите небо", бо не хочуть воювати з Росією напряму. Але це станеться, якщо Росія застосує ядерну зброю", – запевнив Фукуяма.
Він додав, що в такому разі США запровадять безпольотну зону над усім регіоном та почнуть збивати російські літаки, атакувати бази, з яких запускаються ракети. США могли б потопити відносно швидко більшу частину Чорноморського флоту Росії.
"Існують також всілякі приголомшливі удари у відповідь із використанням звичайної зброї, яку має НАТО", – зауважив політолог.
"З огляду на те, наскільки слабка позиція Росії в боротьбі тільки з Україною, якщо НАТО вступить у бій, то вони будуть знищені. Я думаю, Росія це розуміє. Тому вважаю, що їм нераціонально це робити", – розповів політолог.
Він також оцінив психологічний стан самого Путіна та зазначив, що той завжди був ризиковим. Тож російський диктатор може піти й на ризик з ядерним ударом. У такому разі, за оцінкою Фукуями, це повністю ізолює Росію від Індії, Китаю та інших країн, які висловлювали Путіну підтримку.
"Враховуючи усі ці причини, я думаю, якщо в ньому залишилася бодай крихта раціональності, він зрозуміє, що така ескалація не принесе користі", – додав філософ.
Як відповість НАТО на ядерний удар з боку РФ
Видання CNN із посиланням на високопосадовця з НАТО повідомило, що ядерний удар з боку РФ "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу.
Сам генсек НАТО Єнс Столтенберг не підтвердив і не спростував таку інформацію. Проте він сказав, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.
Як заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, в разі будь-якої ядерної атаки проти України російська армія буде знищена неядерними засобами.
А президент Франції Еммануель Макрон поспішив запевнити, що не застосує ядерну зброю проти Росії в разі удару по Україні.
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