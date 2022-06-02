США і Велика Британія нададуть Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню: в чому затримка

Українці обіцяють не бити ними по території Росії.

Українська влада пообіцяла використовувати реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» лише в оборонних цілях - підтвердив державний секретар Ентоні Блінкен. Напередодні у Вашингтоні він приймав Генсека НАТО Єнса Столтенберга. Вони готуються до саміту альянсу у Мадриді, де НАТО планує визначити свою стратегію на майбутнє, йдеться в ТСН.

Сполучені Штати не зволікатимуть із передачею Україні чотирьох систем залпового вогню «Хаймарс», звітують у Пентагоні. Саме реактивні системи залпового вогню були топ-запитом української влади. Але все одно, на поле бою вони потраплять не раніше, аніж за 3 тижні, говорить заступник міністра оборони США Колін Кал. Саме стільки триватиме навчання українських військових - вони мають уміти не лише стріляти, але й самостійно обслуговувати ці машини.

За даними американської розвідки, росіяни протягом останніх днів не здійснили на Донбасі вирішального прориву. Тож, у Пентагоні переконані, системи залпового вогню надійдуть не запізно.

«Зараз на Сході триває концентрований артилерійський поєдинок. Ось чому ми приділили стільки уваги постачанню 108-ми гаубиць М-777 та кількох сотень тисяч боєприпасів до них. Більшість із цих гаубиць вже в бою і дуже допомагають українцям. Я не вважаю, що ми бачимо, ніби українська оборона слабне. Вони тримаються, але це важка боротьба. І ми віримо, що й ці нові потужності з’являться у них в потрібний час», - зазначає заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Кал

Слідом за Штатами, про передачу Україні РСЗВ американського виробництва замислилися і в Лондоні. Видання «Політіко» пише, британці звернулися до американців за дозволом на передачу їхніх розробок Києву. Реактивні системи залпового вогню тривалий час перебували на розгляді у Білому домі через побоювання, що збройні сили України можуть вдарити з них по цілях у Росії. Це в офісі президента Байдена вважають фактором ризику і причиною можливої ескалації війни.

Але дискусіям поклали край, взявши чесне слово із партнерів - бити росіян лише на українській території. «Це Росія нападає на Україну, аж ніяк не навпаки. Відверто кажучи, найкращий спосіб уникнути ескалації для Росії - зупинити війну, яку вона почала. І це цілком у їхніх силах. А конкретно щодо наданого нами озброєння, українці надали нам запевнення, що вони не використовуватимуть ці системи по цілях на російській території. Між Україною і Сполученими Штатами є довіра, як і з іншими парнерами», - каже державний секретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар Блінкен напередодні у Вашингтоні приймав Генерального секретаря НАТО. Разом вони готуються до саміту Альянсу, що відбудеться цього місяця у Мадриді. Партнери погодять нову оборонну стратегію, з новими викликами. «Ми узгодимо нову стратегічну концепцію НАТО, посилимо наші сили стримування та оборону та підготуємось до епохи посилення стратегічної конкуренції з авторитарними державами, такими як Росія та Китай. Це включає ще тіснішу співпрацю з нашими партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та іншими однодумцями по всьому світу», - підсумовує генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

У Вашингтоні переконані - рано чи пізно війна завершиться за столом переговорів, але наразі не бачать ознак того, що Росія готова вести їх конструктивно. Тому продовжать посилювати позиції України на полі бою. Адже майбутня траєкторія дипломатії вирішується саме там.

Стало відомо, що услід за Сполученими Штатами Британія підтвердила і вона надасть Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню M-270. Міністр оборони Бен Воллес також заявив, що українських військових навчать, як використовувати пускові установки - в самій Великій Британії: щоб ефективність можна було максимально збільшити. Залишається фактор головний – час. Ці ракетні системи нашим бійцям потрібні вже давно.

Читайте також:

Російського генерала, якого проклинають його рідні на Волині, заарештували нібито за зливання інформації ЗСУ

Рашисти на півночі Харківщини ніби оскаженіли: місцеві повідомляють про небувалі досі обстріли

Горить піхота, горить техніка окупантів: на Миколаївщині військові не дають отямиться ворогу