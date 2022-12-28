США мають інструменти та можливості, щоб усунути Путіна фізично — дипломат

Колишній постійний представник України при ООН вважає, що США дуже чітко попередили Росію про наслідки від застосування ядерної зброї.

Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН, надзвичайний і повноважний посол України в США у 2020-21 роках Володимир Єльченко розповів, чим закінчиться для Кремля застосування ядерної зброї у війні проти України.

Про це він говорив в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, американці дуже просто й наочно пояснили кремлівським дипломатам наслідки. “Можливо, вони взяли клаптик паперу й намалювали, що буде з РФ, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю”, - зауважив Єльченко.

Також читайте Лавров заспокоїв росіян, що нібито США не збираються воювати проти РФ

“По-перше, буде фізичне знищення Путіна, на це є інструменти й можливості у тих же США. По-друге, миттєве, протягом 20-30 хвилин, знищення Чорноморського флоту РФ. Всіх військових угруповань, які перебувають біля кордонів України. І наступним кроком будуть удари по всіх військових базах й стратегічних об'єктах на території РФ, включно з Москвою і Кремлем", - пояснив дипломат.

Володимир Єльченко підкреслив, партнери України не застосовуватимуть ядерну зброю у відповідь, а лише дозволену конвенціями.

"На відміну від російських крилатих ракет "Кинджал", які на нас падають, американські крилаті ракети "Томагавк" та інша зброя більш точні. Вони влучають у ціль з точністю до 15-20 см. Все це було викладено російській стороні. Після цього, всі розмови про ядерну зброю, з боку керівництва РФ, припинилися”, - резюмував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Сполучені Штати погрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна.

Читайте також: