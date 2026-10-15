США могли навмисно не попередити Україну про російську балістику: що з’ясували журналісти CBS

Робота сил ППО / © Associated Press

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Сполучені Штати, ймовірно, не надали Україні ранніх попереджень про масовані російські ракетні удари, які призвели до загибелі людей і масштабних відключень електроенергії.

Про це повідомляє CBS News.

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Як зазначає видання, під час масованої атаки у вівторок, коли Росія випустила десятки балістичних ракет і безпілотників по Києву та Харкову, Україна не отримала попереджень від партнерів.

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За словами джерел, американські чиновники пояснили це тим, що система виявлення ракетних запусків нібито вийшла з ладу через «погану погоду».

Водночас українська сторона відкинула таке пояснення. Уже наступної ночі, коли Росія знову завдала удару, американська система раннього попередження відновила роботу.

На тлі російських атак президент України Володимир Зеленський наголосив на демонстративній неповазі з боку Росії та закликав Сполучені Штати відреагувати жорсткіше.

Ситуація загострилася також через повідомлення про перебої в роботі супутникових терміналів Starlink, які використовують українські військові.

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За даними Міністерства оборони України, у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу військових терміналів Starshield під час руху. Це, як зазначили у відомстві, ускладнило виконання місій безпілотників і логістичні операції.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала припинити обмін розвідувальними даними з Україною та зупинити закупівлю озброєння через механізм PURL, якщо Київ не припинить далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Водночас сам Трамп заявив, що Вашингтон продовжує допомагати Україні та працює над припиненням війни.

Раніше повідомлялося, що Україна не отримала попередження від західних партнерів про удар балістичними ракетами з боку Росії 12 жовтня.

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Ми раніше інформували, що Росія цієї зими робить ставку на масштабні удари по українській економіці та інфраструктурі.

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