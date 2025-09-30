США можуть надати Україні Tomahawk: куди в РФ дістануть американські крилаті ракети

Tomahawk. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки розглядають передавання Україні крилатих ракет Tomahawk, що здатні знищувати цілі на дистанції до 2500 км. Під потенційним ударом у разі передавання опиняється вся європейська частина РФ - від Санкт-Петербурга до Уралу.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Заява віцепрезидента Венса про це - вже серйозно. І це не тактичне стримування, а стратегічний перелом”, - наголосив він.

Наразі європейська частина Росії перебуває “під прицілом дронів та інших засобів”, але Tomahawk, можуть стати окремою історією, переконаний Коваленко. Крім того, більш вразливими стануть нафтопереробні заводи, газові хаби, електростанції та транспортні вузли.

“Для російської економіки це означає: втрату експортних доходів, які неможливо компенсувати швидко; довгострокову кризу та ослаблення позицій на світових ринках; внутрішню дестабілізацію - від тиску еліт, що втратять прибутки, до населення, яке зіштовхнеться з енергетичним дефіцитом”, - додав Коваленко.

З його слів, війна переходить у фазу стратегічного тиску на Росію, адже втрата навіть частини енергетичної інфраструктури зробить майбутнє Москви залежним ще більше від Китаю і рішень у Вашингтоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 23 вересня його американський колега підтримав право України на удари по енергетиці Росії у відповідь. Глава держави наголосив, що такий підхід має стосуватися і заводів з виробництва дронів або ракетних об’єктів, незважаючи на їхню хорошу захищеність.

Віцепрезидент Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що США дійсно обговорюють прохання України про Tomahawk. Втім, наголосив віцепрезидент, остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом. А він, додав Венс, "зробить те, що найкраще відповідає інтересам США".

У Кремлі на заяви з США відреагували. У Москві наголошують, мовляв, усі заяви з Вашингтона аналізують. Втім, нахабно висловився речник “фюрера” Дмитро Пєсков, нібито "немає панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронті для Києва".