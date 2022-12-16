США можуть дати Україні нову зброю через можливий наступ Росії на Київ – Politico

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ вже у січні.
США розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на шістьох знаймових з цим питанням співбесідників, які говорили на умовах анонімності.
За словами двох американських чиновників і ще однієї особи, знайомої з цим питанням, крім відправки Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметру, які значно збільшать дальність удару.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ вже у січні.
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