США можуть "кинути" Україну – тривожна заява Жданова про винищувачі F-16

Експерт зазначив, що до липня Україні не слід очікувати передачі будь-яких зразків західної авіації.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що США можуть "кинути" Україну й заморозити передачу винищувачів F-16.

Таку заяву експерт зробив на своєму YouTube-каналі.

Проте, Жданов зробив доволі оптимістичні прогнози щодо альтернативних сценаріїв надання Україні військової авіації західного зразка від Європи.

"Я не здивуюся, що є якась домовленість: якщо США нас "кинуть" остаточно, то нам Швеція дасть Gripen. Коли починалася епопея з підготовкою пілотів, то шведський уряд провів окреме засідання, на якому розглядався варіант можливості передачі Україні літаків типу Gripen і відповідно підготовки льотчиків на цих літаках", – розповів експерт.

Крім того, на думку Олега Жданова, навчити українських пілотів керувати Gripen після підготовки на американських літаках F-16 буде простіше.

"Також не слід забувати про винищувачі Mirage 2000. Цілком може бути і такий варіант, що Франція нам їх надасть. Подивимося", – додав військовий експерт.

Він також зауважив, що питання фактичної передачі будь-яких військових літаків західного зразка Україні скоріш за все не підніматимуть до липня.

Нагадаємо, західні ЗМІ назвали кількість і дату надходження винищувачів F-16 для України. Очікується, що 12 українських пілотів на цей час будуть готові до бойових польотів.

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