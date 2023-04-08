США можуть направити свої війська на допомогу Тайваню у разі вторгнення Китаю

Цей потенційний крок разюче контрастував би з війною в Україні.
Сполучені штати Америки надати військову допомогу Тайваню у разі, якщо Китай розпочне вторгнення на острів.
Про це заявив голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, передає New York Post.
За словами Маккола, США зобов'язані допомогти Тайваню у разі вторгнення КНР.
"Якби комуністичний Китай вторгся на Тайвань, це, безумовно, було б на столі переговорів і обговорювалося б Конгресом та американським народом", – сказав він.
Крім того, Маккол одразу пояснив, що ні Київ, ні Тайбей не є формальними союзниками Америки.
"Очевидно, що цей потенційний крок разюче контрастував би з війною в Україні – США відправили Києву зброю на мільярди доларів, проте відмовилися послати війська", - каже він.
Зазначимо, у Китаї оголосили триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.
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