США можуть негайно змінити ситуацію на Харківщині: що заважає

Нинішня ситуація дозволяє Москві перекидати війська та озброєння на фронт набагато ефективніше, ніж в інших регіонах.

США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

Таку думку висловив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос, коментуючи заборону Білого дому, пише The Wall Street Journal.

“Українці не можуть протистояти росіянам, поки ті не перетнуть міжнародний кордон”, — сказав він.

За словами аналітика, США здатні “негайно змінити поле бою” в Харківській області, якщо знімуть цю заборону. Нинішня ситуація дозволяє Москві перекидати війська та озброєння на фронт набагато ефективніше, ніж в інших регіонах, де їм доводиться розосереджуватися і маскувати позиції за лінією фронту.

Нагадаємо, 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території РФ, але остаточне рішення за Україною.

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