США можуть невдовзі оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні – Sky News

Відповідне рішення можуть ухвалити у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України.

Сполучені Штати Америки можуть оголосити найбільший пакет військової допомоги Україні у річницю повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого.

Про це пише Sky News.

Новий пакет військової допомоги становитиме $10 мільярдів.

За даними журналістів, анонімно офіційні особи США зауважили, що адміністрація Байдена невдовзі повідомить кілька оголошень. Усі вони будуть спрямовані на те, щоб донести до Кремля важливий меседж – США продовжують непохитно підтримувати Україну.

У Білому домі також оголосять про нові санкції проти Росії.

Військова допомога Україні

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін надав список зброї, що отримає Україна для наступу навесні. Він включатиме системи HIMARS, боєприпаси, протитанкові снаряди та $1,75 млрд на зміцнення обороноздатності.

Норвегія також оголосила про передавання Україні восьми танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

До України прибула перша партія шведських зенітних гармат L-70 в рамках військової допомоги від Литви.

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