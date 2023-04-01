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США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги найближчими днями – Reuters

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги найближчими днями – Reuters

Фото: Associated Press

Нова допомога має посприяти ефективному контрнаступу ЗСУ.

У понеділок, 3 квітня, США можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. Союзники планують передати зброю, техніку й боєприпаси на 2,6 мільярда доларів. 

Про це повіломляє агенція Reuters із посиланням на власні джерела серед американських посадовців.  

Допомога Сполучених Штатів, ймовірно, складатиметься з радарів повітряного спостереження, протитанкових ракет і бензовозів. Окрім цього, для захисників України можуть передати високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для ППО NASAMS, евакуаційні автівки, а також мостове обладнання. Це має допомогти ЗСУ ефективно здійснити весняний контрнаступ. 

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала грант від США в розмірі 1,2 мільярда доларів. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Від початку повномасштабної війни американці виділили для України понад 15 мільярдів доларів у вигляді грантів.

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Перегляди
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