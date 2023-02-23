США можуть оприлюднити розвіддані про готовність Китаю постачати зброю РФ: ЗМІ з'ясували деталі

Адміністрація президента США може опублікувати дані розвідки, які б могли свідчити, що влада Китаю розмірковує над постачанням озброєнь Росії. Досі Пекін допомагав Москві переважно закупівлями нафти, але зараз, за розвідданими США, керівництво КНР розмірковує про новою можливою військовою співпрацею.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За словами американських та європейських офіційних осіб, останніми тижнями західні країни отримали інформацію про те, що Пекін може розпочати постачання зброї до Росії, хоча, схоже, Китай ще не ухвалив остаточного рішення.

Офіційні особи кажуть, що раніше Пекін виявляв обережність, обмежуючи свою підтримку фінансовою допомогою та закупівлями нафти, але, згідно з останніми оцінками розвідки, ця позиція, схоже, змінюється.

"Китай досі поводився обережно і підтримував Росію в основному закупівлями її нафти, але зараз китайське керівництво думає, чи не відмовитися від цього підходу", - пише видання.

Видання WSJ зазначає, що влада КНР все більше схиляється до думки про початок постачання озброєння Росії.

"Останніми тижнями розвідки країн Заходу отримали дані про те, що Китай може зважитися на постачання озброєнь до Росії, але остаточного рішення все ще не ухвалено. Насамперед китайське керівництво виявляло обережність, проте ця позиція, схоже, змінюється", - додали джерела видання.

Адміністрація Джо Байдена поки що не ухвалила остаточного рішення про розсекречення розвідданих, але працює над можливою публікацією інформації. За словами офіційних осіб, остаточного рішення про публічне розкриття чи терміни не ухвалено. Також незрозуміло, яку саме зброю може отримати Росія.

Уточнюється, що Китай є світовим лідером у виробництві зброї, яка активно використовувалася у війні в Україні, включно з артилерійськими системами великої дальності, високоточними реактивними системами залпового вогню, протитанковими ракетами та ракетами класу "земля-земля", а також невеликими тактичними безпілотниками та боєприпасами.

Тим часом російські військові на тлі колосальних втрат в Україні страждають від браку боєприпасів і зброї.

Нагадаємо, у США попередили, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Деякі з дронів постачає компанія з КНР DJI.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повторив занепокоєння США щодо того, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Китайська сторона запевнила очільника дипломатії ЄС Жозепа Боррелля, що Пекін не постачатиме зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни.

У МЗС Китаю заявили, що Пекін не розглядає питання постачання зброї Росії для її використання у війні проти України. У Пекіні звинуватили США та НАТО в мовляв поширенні неправди щодо потенційної ролі КНР у війні і звинуватили Штати та Альянс у тому, що вони буцімто є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".

Тим часом, у Польщі застерігали, що Пекін та Кремль уже співпрацюють у сфері пропаганди. І незадовго до роковин російського вторгнення в Україну китайці розпочинають дипломатичний наступ, спрямований на руйнування єдності Заходу та членів НАТО.

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