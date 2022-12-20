США цього тижня можуть оголосити про передавання Україні систем Patriot та високоточних бомб - CNN

Про нову військову допомогу США можуть оголосити вже цього тижня.

США в наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні електронне обладнання Joint Direct Attack Munition (JDAM), яке здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", та системи ППО Patriot.

Про це пише CNN.

Джерела видання повідомили, що про новий пакет військової допомоги США можуть оголосити вже цього тижня. Туди, ймовірно, увійдуть системи ППО Patriot та JDAM.

" Високоточні бомби могли б допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно скинути з винищувачів, що залишається серйозною проблемою через власну ППО Росії", - повідомляє видання.

Також американське видання зазначає, що ще однією проблемою є те, що українські літаки потрібно переобладнати під JDAM.

Комплекти можна підключити до авіабомб різної ваги та розміру. Б оєприпаси використовують комбінацію GPS та інерціальної системи наведення, щоб точно уразити ціль. Додаткова система також може надавати бомбі лазерне наведення для ураження рухомої цілі.

" JDAM не несуть серйозного ризику ескалації, сказав один чиновник, через їхній відносно малий радіус дії, схожий до іншої зброї, яку надали США. Комплекти не дозволили б Україні вдарити вглиб території Росії. Точні снаряди Excalibur, випущені з української артилерії, мають приблизно таку ж дальність, в той час, як ракети керованої системи залпового вогню, запущені з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), мають значно більшу дальність, ніж JDAM", - повідомляє видання.

Передавання озброєння Україні

Володимир Зеленський веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Публіцист Андрій Піонтковський вважає, що плани Пентагону відправити до України системи протиракетної оборони Patriot свідчать, що США не хочуть чекати на капітуляцію Росії надто довго.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що опанування американського зенітного ракетного комплексу Patriot українськими бійцями в умовах війни триватиме не більше місяця.

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