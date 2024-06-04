США можуть розширити географію дозволу ЗСУ завдавати ударів по території РФ — Білий дім

У заяві йдеться про використання зброї наданої Вашингтоном.

Сполучені Штати не виключають, що можуть розширити географію території РФ, по якій ЗСУ буде надано право завдавати ударів західною зброєю.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що у Вашингтоні готові "коригувати свої умови" залежно від того, як розвивається ситуація на полі бою.

"Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", – сказав Кірбі журналістам.

Кореспонденти уточнили в Джона Кірбі, про які саме розширення дозволу може йтися для ЗСУ.

Водночас радник з нацбезпеки США наголосив, що не хоче забігати наперед у питанні рішень, які ще не були ухвалені американською стороною.

"Війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали, змінювали підтримку України. Я не очікував би, що загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, що буде потрібно українцям", – заявив Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький генерал назвав ефективну зброю проти літаків над територією Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Київ розчарований обмеженнями на удари по території РФ зброєю США.

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