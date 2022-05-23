США можуть зняти санкції з Білорусі заради експорту українського зерна 

США розглядають можливість шестимісячного скасування санкцій щодо білоруського виробництва калійних добрив в обмін на транзит українського зерна.

Представники ООН сподіваються, що спроби вивести білоруський та російський калій на ринок сприятимуть урожаю зернових за межами регіону та спонукатимуть ці країни до вільної торгівлі продовольством.

Про це пише WSJ із посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах.

Офіційні особи США та генсек ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через Білорусь до литовського порту Клайпеда.

У якості стимулу для білоруського лідера Олександра Лукашенка чиновники припускають можливість скасування санкцій щодо виробництва калійних добрив на пів року, пише видання.

США ввели санкції, повʼязані з калійними добривами, минулого року у відповідь на те, що влада Білорусі спровокувала міграційну кризу та придушила опозицію.

Вашингтон і його західні союзники звинувачують РФ у перешкоджанні експорту російських добрив, вказуючи на те, що санкції США проти Москви не перешкоджають торгівлі добривами та іншими гуманітарними та сільськогосподарськими продуктами.

Нагадаэмо, США спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном, яке є життєво важливим для постачання продовольства по всьому світу, зокрема для Африки та Близького Сходу.

За оцінками ООН, більше однієї п'ятої населення Землі - до 1,7 млрд людей - зіткнуться з голодом та злиднями внаслідок повномасштабної війни РФ проти України та пов'язаного з нею блокування експорту продовольства з цих країн.

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