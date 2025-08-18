США можуть направити війська в Україну: нові деталі мирних переговорів Трампа

Військові США

Президент США Дональд Трамп, за словами його радників, розглядає можливість надання Україні гарантій безпеки, які можуть включати розміщення американських військ на її території.

Про це пише видання Axios.

“На запитання, чи можуть такі “гарантії безпеки” включати розміщення американських військ в Україні, один із радників Трампа приватно відповів Axios ствердно. Інший заявив, що поки що неясно, і що “ми не вестимемо переговори в пресі””, — пише видання.

Радники Трампа зазначають, що основна короткострокова мета президента — провести зустріч лідерів України та Росії віч-на-віч для обговорення миру. Всі інші кроки в переговорах, за їх словами, лише підготовка до цього моменту.

Адміністрація описує підхід Трампа як триетапний процес:

Двостороння зустріч із Путіним для узгодження кроків до миру. Двостороння зустріч із Зеленським для узгодження кроків до миру. Тристороння зустріч Путіна, Зеленського та Трампа для обговорення всіх деталей, яка поки що не підтверджена.

Напередодні саміту на Алясці Трампа критикували за відмову від вимоги про негайне припинення вогню від Путіна. Водночас Москва посилила військовий тиск на Україну, збільшуючи ракетні удари та атаки безпілотниками, щоб здобути більше території та впливу на переговорах.

Сенатор Марко Рубіо підкреслив, що обом сторонам доведеться йти на поступки, проте обговорення потенційних кроків буде конфіденційним. Він також нагадав, що війна триває: у липні загинуло близько 20 000 російських солдатів, що демонструє високу ціну конфлікту.

Трамп залишається єдиним політиком, здатним організувати прямі переговори з лідерами України та Росії, наближаючи процес до мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше очільник Білого дому заявив, що Зеленський “може покласти край війні з Росією, якщо захоче”, однак Україна не вступатиме до НАТО.