США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів: Блінкен розповів, на що спрямують кошти

Загалом США виділили на допомогу Україні вже понад 25 млрд доларів.
США нададуть Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері цивільної безпеки.
Про це 26 вересня у Twitter повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і органів кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав він.
Загалом США виділили на допомогу Україні вже понад 25 млрд доларів. Здебільшого ці кошти були спрямовані на галузь безпеки, гуманітарну допомогу і пряму економічну підтримку.
Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів.
Читайте також:
- "Повільний, але значущий": у Пентагоні оцінили прогрес ЗСУ на полі бою
- Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже $47 млн
- Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні