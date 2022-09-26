США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів: Блінкен розповів, на що спрямують кошти

Загалом США виділили на допомогу Україні вже понад 25 млрд доларів.

США нададуть Україні 457,5 млн доларів допомоги у сфері цивільної безпеки.

Про це 26 вересня у Twitter повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і органів кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - написав він.

Загалом США виділили на допомогу Україні вже понад 25 млрд доларів. Здебільшого ці кошти були спрямовані на галузь безпеки, гуманітарну допомогу і пряму економічну підтримку.

Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів.

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