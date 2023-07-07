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США нададуть Україні новий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів: що до нього увійде

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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США нададуть Україні новий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів: що до нього увійде

Сполучені штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів. / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги.

Сполучені штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів.

Про це пише АР.

Як зазначає видання, крім касетних боєприпасів, допомога включатиме бронетранспортери "Бредлі" та "Страйкер".

"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування касетних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

У пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це нібито мають оголосити у США вже сьогодні, 7 липня.

Тим часом у Німеччині виступили проти відправлення касетних боєприпасів до України.

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Дата публікації
Перегляди
644
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