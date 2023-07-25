США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів: що до нього увійде

У пакеті допомоги не виключають касетні боєприпаси.
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть нанодрони та ракети для HIMARS.
Про це пише Associated Press.
Як зазначає видання, ці кошти виділяються в рамках так званої "президентської схеми", яка дозволяє главі США Джо Байдену виділяти кошти без схвалення Конгресу.
До нового пакету увійдуть:
- Партія нанодронів для спостереження Hornet;
- Ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS та системи ПВО NASAMS;
- Ракети повітря-земля Hydra-70;
- Зенітні та протитанкові ракети Stinger і Javelin;
- 32 бронемашини Stryker;
- Снаряди для гаубиц;
- 28 мільйонів патронів для вогнестрільної зброї
- Підривні засоби.
Від початку повномасштабного вторгнення до України США вже надали Києву військову допомогу на суму понад 41 мільярд доларів.
Крім того, США не включають касетні боєприпаси в цей пакет допомоги у сфері зброї, повідомили двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності.
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