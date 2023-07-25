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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів: що до нього увійде

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів: що до нього увійде

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів: що до нього увійде

До нового пакету допомоги від США увійдуть нанодрони

У пакеті допомоги не виключають касетні боєприпаси.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть нанодрони та ракети для HIMARS.

Про це пише Associated Press.

Як зазначає видання, ці кошти виділяються в рамках так званої "президентської схеми", яка дозволяє главі США Джо Байдену виділяти кошти без схвалення Конгресу.

До нового пакету увійдуть:

  • Партія нанодронів для спостереження Hornet; 
  • Ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS та системи ПВО NASAMS;
  • Ракети повітря-земля Hydra-70;
  • Зенітні та протитанкові ракети Stinger і Javelin;
  • 32 бронемашини Stryker;
  • Снаряди для гаубиц;
  • 28 мільйонів патронів для вогнестрільної зброї
  • Підривні засоби.

Від початку повномасштабного вторгнення до України США вже надали Києву військову допомогу на суму понад 41 мільярд доларів.

Крім того, США не включають касетні боєприпаси в цей пакет допомоги у сфері зброї, повідомили двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності. 

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Дата публікації
Перегляди
808
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