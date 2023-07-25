США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів: що до нього увійде

У пакеті допомоги не виключають касетні боєприпаси.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть нанодрони та ракети для HIMARS.

Про це пише Associated Press.

Як зазначає видання, ці кошти виділяються в рамках так званої "президентської схеми", яка дозволяє главі США Джо Байдену виділяти кошти без схвалення Конгресу.

До нового пакету увійдуть:

Партія нанодронів для спостереження Hornet;

Ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS та системи ПВО NASAMS;

Ракети повітря-земля Hydra-70;

Зенітні та протитанкові ракети Stinger і Javelin;

32 бронемашини Stryker;

Снаряди для гаубиц;

28 мільйонів патронів для вогнестрільної зброї

Підривні засоби.

Від початку повномасштабного вторгнення до України США вже надали Києву військову допомогу на суму понад 41 мільярд доларів.

Крім того, США не включають касетні боєприпаси в цей пакет допомоги у сфері зброї, повідомили двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності.

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