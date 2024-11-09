США нададуть Україні перехоплювачі до Patriot і NASAMS до приходу Трампа - WSJ

США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для ППО Patriot і NASAMS. Вони забезпечать потреби України в протиповітряній обороні до кінця поточного року.

Про це пише WSJ.

США намагаються якнайшвидше доправити зброю до України до вступу Трампа на посаду.

"Трамп пообіцяв припинити війну в Україні ще до вступу на посаду. Хоча новообраний президент не озвучив плану, як це зробити, представники адміністрації Байдена побоюються, що нова адміністрація скоротить постачання зброї до України", - пише видання.

Надаючи якомога більше військової допомоги Києву до січня, представники адміністрації Байдена сподіваються дати Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону.

"У відповідь на посилення російських безпілотників і ракетних атак Пентагон надсилає до України понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і Національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS)", - пишуть журналісти.

Ці постачання повинні задовольнити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.

Нагадаємо, українські офіційні особи наполягали на додаткових армійських тактичних ракетних системах, або ATACMS, які мають радіус дії до 200 миль, кажучи, що вони дозволять завдавати удари далеко за лінією фронту Росії.

Пентагон не хотів надсилати додаткові ATACMS, стверджуючи, що Росія вивела літаки та інші цінні цілі за межі радіусу дії. Адміністрація Байдена відмовилася дозволити українським військам використовувати ракети для удару по самій Росії.

За словами двох американських чиновників і радника українського уряду, міністр оборони Ллойд Остін відхилив нещодавнє прохання президента Володимира Зеленського надати пріоритет постачанням ATACMS.

Нагадаємо, одразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що припинить війни у світі. Під час виборчої кампанії він неодноразово обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.

Багато хто в Україні непокоїться саме через те, що США за нового президента будуть змушувати Київ підписати угоду на невигідних умовах. Військова допомога може стати інструментом тиску не тільки на Україну, але й на Росію, щоб переконати обидві сторони почати переговори, вважають аналітики.

Тим часом ситуація на фронті стає для ЗСУ все складнішою. Російські війська продовжують просуватися на Донбасі. За оцінками аналітиків проєкту DeepState, тільки за минулий місяць вони захопили близько 500 км² — це найбільший прорив від 2023 року.

Читайте також: