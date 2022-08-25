США нададуть Україні ППО, яка закриє небо від ракет РФ: Зеленський розповів про розмову з Байденом

Український президент Володимир Зеленський у розмові з лідером США Джо Байденом окрему вдячність висловив за протиповітряну оборону NASAMS, яка захистить від ракетного терору Росії.

Зеленський назвав розмову з Байденом "конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною".

Про результати переговорів український президент розповів у традиційному відеозверненні пізно ввечері 25 серпня.

"Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував пану президенту і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави. Тільки вчора президент Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три - для оборонної допомоги, три - для фінансової через систему Світового банку. Особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми справді можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи NASAMS", - зауважив Зеленський.

Як раніше повідомляв генерал-лейтенант Ігор Романенко, радіус дії NASAMS з покращеними ракетами за висотою - 20 км і 40 км - за дальністю. В умовах бойових дій ці системи ППО ще не перевірялися, але попередньо вони можуть працювати по балістичних та крилатих ракетах, зокрема по "Іскандерах".

Нагадаємо, у четвер, 25 серпня, український президент Володимир Зеленський розмовляв телефоном з американським колегою Джо Байденом. Детальніше про перемовини двох лідерів читайте за посиланням.

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