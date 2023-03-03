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США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів: Єрмак розповів, що туди входить

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів: Єрмак розповів, що туди входить

Фото: commons.wikimedia.org

Черговий пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артснаряди, боєприпаси до БМП Bradley тощо.

США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Маємо черговий пакет військової допомоги для України від США на суму 400 млн доларів", - написав він.

За даними Єрмака, пакет включає:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  •  артилерійські снаряди;
  • боєприпаси до БМП Bradley;
  • військову техніка для наведення переправ;
  • підривне спорядження;
  • кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад 32 млрд доларів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що США не передаватимуть Україні літаки.

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Дата публікації
Перегляди
495
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