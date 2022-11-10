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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги: до нього увійдуть ракети до ППО та ЗРК Avenger

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги: до нього увійдуть ракети до ППО та ЗРК Avenger

Фото: Associated Press

США посилюватимуть українську ППО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у четвер, 10 листопада, анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього ввійдуть ракети до ППО та чотири системи ЗРК Avenger.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Салліван розповів, що США разом із партнерами хочуть покращити українську систему ППО. Це необхідно, оскільки Росія обстрілює нашу державу ракетами та іранськими дронами.

"До цього пакету входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащені ракетами Stinger", - сказав Салліван.

Військова допомога США

США разом з іншими країнами-партнерами від початку повномасштабного вторгнення на територію України надають нашій державі фінансову та військову допомогу. Про останній пакет допомоги США оголосили 4 листопада. У ньому - відповідь на нагальні загрози, з якими стикаються сили оборони України, - протиповітряні системи та танки Т-72.

Заступник голови Комітету із закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол закликав американського президента Джо Байдена передати Києву озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
1081
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