США надсилають Україні більше зброї, бо закінчуються кошти — подробиці

У середу, 27 грудня, США оголосили про те, що, за словами офіційних осіб, може стати остаточним пакетом військової допомоги Україні, якщо Конгрес не схвалить закон про додаткове фінансування, який застряг на Капітолійському пагорбі.

Про це пише The Independent.

Додаткове фінансування

Зброя, вартістю до 250 мільйонів доларів, включає в себе авіаційні боєприпаси та інші ракети, артилерію, протитанкові системи, боєприпаси, саперне та медичне обладнання і запчастини. Допомога, що надається через Адміністрацію президента України з питань скорочення озброєнь, буде надана зі складів Пентагону.

У своїй заяві підполковник Гаррон Гарн, речник Пентагону, сказав, що більше немає фінансування для заміни озброєння, вилученого зі складів відомства. Ініціатива зі сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокове фінансування майбутніх збройних контрактів, також не має грошей.

В результаті Гарн заявив у 27 грудня: “Без додаткового фінансування виникне дефіцит поповнення американських військових запасів, що вплине на боєготовність американської армії”.

Бухгалтерська помилка

Президент Джо Байден закликає Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим країнам на суму 110 мільярдів доларів на потреби національної безпеки. Він включає $61,4 млрд для України, з яких близько половини — для поповнення запасів Пентагону. Він також включає близько 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, який бореться з ХАМАСом, і 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів США. Інші кошти підуть на потреби безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Через бухгалтерську помилку, яка завищила вартість деяких видів озброєнь, відправлених в Україну протягом останнього року або більше, все ще залишається близько 4,2 мільярдів доларів США, які можуть бути використані для скорочення озброєнь. Але оскільки Пентагон не має грошей на поповнення запасів, відправлених до Києва, відомство буде змушене “суворо оцінювати” будь-яку майбутню допомогу і її наслідки для здатності американських військових захищати Америку, сказав Гарн.

Це вже 54-й транш військової допомоги, взятий з полиць міністерства і відправлений в Україну, і він подібний за розміром і змістом до багатьох інших нещодавніх пакетів.

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Критично важлива для України зброя

Керівники оборонного відомства та уряду США стверджують, що ця зброя є критично важливою для України, щоб підтримувати свою оборону і продовжувати зусилля з наступу на російські війська протягом зимових місяців.

На брифінгу в Пентагоні минулого тижня генерал-майор ВПС США Пет Райдер згадав про нещодавній лист контролера Міністерства оборони до Конгресу, в якому він попередив, що до кінця року США використають останні кошти на поповнення своїх збройних сил.

“Як тільки ці кошти будуть використані, ми вичерпаємо фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні, — сказав Райдер, прессекретар Пентагону. — Ми знову наполягатимемо на ухваленні поданого нами доповнення. ... Вкрай важливо, щоб у нас були кошти, необхідні для того, щоб гарантувати, що вони отримають найнеобхідніші бойові можливості, яких вони потребують”.

Останній пакет допомоги надається в той час, коли війна в Україні триває вже 22-й місяць. Росія випустила майже 50 безпілотників “Шахед” по цілях в Україні і обстріляла залізничний вокзал у південному місті Херсон, де зібралося понад 100 цивільних осіб, щоб сісти на потяг до Києва.

А днем раніше українські військові літаки пошкодили російський корабель, пришвартований у Чорному морі біля Криму, в той час як солдати з обох сторін намагаються досягти значного прогресу на лінії фронту.

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