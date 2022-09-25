США нанесуть превентивний удар: Жданов розповів, що станеться, якщо РФ застосує ядерну зброю

США можуть нанести по території РФ превентивний удар ядерною зброєю.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Путін розмахує ядерною зброєю, але США демонструють чітку впевненість, що відповідь буде. Вважається, що Джо Байден зайняв таку саму позицію, як свого часу Кеннеді, коли була карибська криза. Тоді була заява, що якщо СРСР застосує ядерну зброю, то Америка відповість. Зараз те саме заявив Джо Байден адміністрації Путіна. Йдеться, що якщо буде спроба. Наголошую, спроба застосування ядерної зброї США можуть нанести превентивний удар по РФ. При цьому не тільки звичайною зброєю, а й ядерною", - пояснив Жданов.

Військовий експерт, як аргумент цьому розповів, що для цього США підняли спеціальні літаки, які "полюють" на ядерні ракети.

"У підтвердження того США підняли спеціальні літаки дальнього радіолокаційного спостереження, які використовуються для виявлення дальніх балістичних ракет. Тобто вони відстежують стратегічну ядерну зброю. США показали, що два літаки літали в районі Аляски і один ще десь на Далекому Сході. Тобто спостерігають за ядерним арсеналом РФ", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, у Байдена заявили про попередження для Росії у разі застосування ядерної зброї.

Читайте також: