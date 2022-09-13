США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
У Білому домі наголосили, що те озброєння, яке передали США, виявилось ефективним у війні проти Росії.
Про це пише CNN.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів, що США найближчим часом і справді можуть оголосити про надання ще одного пакету військової допомоги Україні.
Він розповів, що США постійно спілкуються з українською владою, щоб знати про потреби ЗСУ.
"Багато систем, які ми надаємо протягом останніх кількох тижнів і кількох місяців, виявилися інструментальними та ефективними для здатності українців йти в атаку та бути досить ефективними", - пояснив Кірбі.
Нагадаємо, США видали Лаврову візу для візиту в ООН, а екіпажу його літака - ні.
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