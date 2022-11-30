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США найближчими днями передадуть Україні пакет допомоги для відновлення енергетики

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США найближчими днями передадуть Україні пакет допомоги для відновлення енергетики

Фото: Associated Press

У Вашингтоні не уточнили, що саме входить у пакет допомоги

Сполучені Штати Америки найближчими днями передадуть Україні першу парті допомоги, яка потрібна для відновлення та функціонування енергетичної інфраструктури.

Про це заявив зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі в ефірі NBC.

Водночас він не уточнив, що саме буде входити в пакет допомоги для України.

"Ми вважаємо, що можемо почати надавати деякі матеріали, першу партію протягом тижня", - розповів він.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Італії Антоніо Таяні на засіданні глав МЗС країн НАТО в Бухаресті заявив, що його країна допоможе Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена в результаті обстрілів російськими терористами.

Також раніше секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та її партнери повинні бути готовими до того, що Росія продовжить завдавати ударів для знищення української інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
273
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