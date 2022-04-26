США не бачать, що Путін готовий припинити війну мирним шляхом – Блінкен

Адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни.

Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни за допомогою дипломатії, шляхом мирних переговорів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 26 квітня, під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату, передає "Укрінформ".

"Сьогодні ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори (щодо припинення війни в Україні – ред.)", - зауважив глава американської дипломатії.

Зараз же, за словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.

"Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна сьогодні утримує міцно",- зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, міністри оборони США та інших держав щомісяця збиратимуться для того, щоб допомагати Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що наступні зустрічі будуть особистими або відбуватимуться в онлайн-форматі.

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