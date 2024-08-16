США не дають атакувати ракетами ATACMS Курську область – CNN дізналось причину

Вашингтон вважає, що доцільніше використовувати ATACMS для продовження атак по окупованому Криму.

Офіційні особи заявили, що США не бажають дозволити Україні використовувати надану США зброю далекого радіусу дії в межах Курщини — не через ризик ескалації, а тому, що мають лише обмежені запаси ракет великої дальності ATACMS.

Про це йдеться у статті CNN

Вашингтон вважає, що доцільніше використовувати ATACMS для продовження атак по окупованому Криму.

Деякі офіційні особи також висловили занепокоєння, що Україна, яка, за словами одного західного чиновника, направила частину своїх більш досвідчених сил на Курщину, могла створити слабкі місця на власних лініях фронту, якими Росія може скористатися.

"З військової точки зору це вражає", — сказав американський чиновник про Курську операцію. "Але Україна залучає до цього досить досвідчені війська, і вони не можуть дозволити собі втратити ці війська. А відволікання їх від лінії фронту створює можливості для Росії скористатися перевагою і прорватися", — додав він.

Раніше у США пояснили, чи може Путін застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області.

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