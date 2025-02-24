США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду про рідкісноземельні метали – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню угоду після віртуального саміту G7, заявив, що вона допоможе "американцям повернути десятки мільярдів доларів та військову техніку, передані Україні".

США та Україна майже завершили переговори щодо угоди на сотні мільярдів доларів про видобуток критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів.

Водночас документ, текст якого опинився у розпорядженні Axios, не містить пункту про гарантії безпеки для України.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає цю угоду як спосіб компенсувати витрати США на підтримку України та отримати доступ до її значних мінеральних ресурсів. Зі свого боку, українська влада сподівається використати цей договір для стабілізації відносин із Вашингтоном та закріплення стратегічного партнерства.

За словами українського чиновника, угоду можуть підписати вже в понеділок. Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина підтвердила у своєму дописі в X, що сторони близькі до фінального рішення, зазначивши, що це партнерство буде "розраховане на десятиліття".

Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню угоду після віртуального саміту G7, заявив, що вона допоможе "американцям повернути десятки мільярдів доларів та військову техніку, передані Україні", а також сприятиме економічному відновленню України "на тлі завершення цієї жорстокої війни".

Згідно з проєктом угоди, планується створення "Інвестиційного фонду реконструкції", яким спільно керуватимуть США та Україна. Документ передбачає, що американська сторона візьме на себе "довгострокові фінансові зобов’язання" для розвитку стабільної та економічно успішної України.

Фонд має інвестувати у проєкти на території України, зокрема у видобуток корисних копалин та розвиток портової інфраструктури. Водночас угода передбачає, що США отримають компенсацію частини витрат, пов’язаних із "захистом, відновленням та поверненням України" до рівня довоєнного ВВП.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не підписав першу угоду про рідкісноземельні метали. За його словами, пропозиція не містила жодних гарантій безпеки для України. Крім того, вона фактично визначала це як спосіб погашення боргу, а не як рівноправне партнерство, що стало ключовою причиною відмови.