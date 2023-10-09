США не мають інформації про зв’язки Ірану з атаками ХАМАС на Ізраїль, проте бойовиків десятиліттями "накачували" зброєю

США не мають прямої інформації про зв’язки Ірану з атаками ХАМАС на Ізраїль. Проте країна продовжить пильно стежити за ситуацією.

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер, повідомляє CNN.

"Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити", - сказав заступник радника президента США з національної безпеки.

За його словами, Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки протягом десятиліть постачав ХАМАСу зброю, навчав військових та надавав фінансову підтримку бойовикам.

"Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував ХАМАС протягом десятиліть", - підкреслив Файнер.

Нагадаємо, що в Кремлі сподіваються, що війна в Ізраїлі вплине на постачання озброєння до України.

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