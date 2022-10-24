США не мають розвідданих про рішення Росії застосувати ядерну зброю - Пентагон

Співробітник американського оборонного відомства не бачить ознак того, що Росія ухвалила рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні.

У США не бачили розвідданих, які свідчили б про намір Росії застосувати ядерну зброю.

Про це заявив високопосадовець Пентагону, повідомив американський журналіст Twitter Джек Детч.

"США не бачили жодних розвідданих, які вказують на те, що Росія ухвалила рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні", - заявив співробітник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Шойгу зателефонував до очільників Міноборони Великої Британії, Франції та Туреччини. Він заявив про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та начебто планує нею обстріляти свою ж територію.

Начальник Генштабу РФ, генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Великої Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу" і ядерну загрозу, яку нібито створює Україна.

Відповідь буде потужною: Захід готовий захистити Україну від ядерної загрози

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