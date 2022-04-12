США не можуть підтвердити хімічну атаку, але заявили, що РФ може застосувати хімічні агенти в Маріуполі

США не можуть підтвердити хімічну атаку, але заявили, що РФ може застосувати хімічні агенти в Маріуполі

Такою атакою окупанти намагатимуться послабити та вивести з ладу українських бійців і цивільних осіб, які закріпилися в місті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що держава не змогла підтвердити застосування хімічної зброї в Україні. Водночас він зазначив, що США мають достовірну інформацію про те, що російські сили можуть використовувати різноманітні засоби боротьби з масовими заворушеннями.

Про це пише CNN.

Блінкен уточнив, що як частину агресивної кампанії із захоплення Маріуполя російські окупанти можуть застосувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, які спричиняють сильні симптоми, щоб послабити та вивести з ладу українських бійців і цивільних осіб, які закріпилися.

"Ми ведемо пряму розмову з партнерами, щоб спробувати визначити те, що насправді сталося", ­– сказав держсекретар США.

"Тож це справжнє занепокоєння. Це занепокоєння, яке у нас було ще до початку агресії. Я думаю, що я вказав на можливість використання такої зброї, і це те, на чому ми дуже, дуже зосереджені", – додав він.

Водночас речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 12 квітня, що США надали Україні обладнання, щоб захистити її від потенційного використання хімічної зброї. Він також зазначив, що США готові допомогти Україні у розслідуванні можливого використання хімічних агентів.

"Ми вели прямі розмови з нашими українськими партнерами, оскільки вони збирають факти та докази. Ми дійсно готові допомогти, якщо ми можемо бути корисними з погляду цього розслідування, чи то технічними можливостями чи чимось іншим", – сказав Прайс.

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в Маріуполі скинули з безпілотника невідому отруйну речовину.

У постраждалих спостерігалася дихальна недостатність і порушення координації.

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов 12 квітня підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.

Хімічна атака в Маріуполі: як світ реагує на злочин росіян

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