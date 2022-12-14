США не очікують, що бойові дії в Україні припиняться в зимові місяці – Білий дім

Тим більше, там вважають неможливим припинення боїв до Нового року.

У Білому домі вважають, що війна в Україні не завершиться до кінця року або ж до кінця зими, натомість активні бойові дії триватимуть ще "протягом деякого часу в майбутньому".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомив репортер USA Today Джо Гаррісон.

"Ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в найближчі зимові місяці. І тим більше, немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни", – сказав Кірбі.

Водночас він зазначив, що США хотіли б завершення війни, якщо не сьогодні, то до кінця року. Проте це малоймовірно, враховуючи ситуацію на фронті.

"Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, особливо в Бахмуті та навколо нього – невеликій площі порівняно з деякими іншими боями в Україні за останні дев'ять місяців, але з дуже інтенсивними боями. Росіяни також займають оборонні позиції по всьому півдню, а українці продовжують наступати", – описав ситуацію на фронті представник Білого дому.

"Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуться протягом деякого часу в майбутньому", – додав Кірбі.

Він також заявив, що бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями, незважаючи на холод взимку.

Нагадаємо, військовий експерт роман Світан висловив думку, що ЗСУ вже наприкінці зими або на початку весни 2023 року можуть вийти на кордони України 1991 року та повністю деокупувати території. Експерт зазначив, що це можливо і за правління президента РФ Володимира Путіна, якщо НАТО прийме Україну до свого складу.

Ще один військовий експерт Михайло Притула озвучив версію, що війна може завершитися в березні 2023 року.

За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, бойові дії почнуть загасати від середини літа 2023 року. Однак може з’явитися якийсь "чорний лебідь", як-от смерть Путіна, і часові межі можуть змінитися.

Що на фронті, підступні плани Кремля і дует "Фейгін-Арестович" - Ганна Маляр у "Нічній варті"

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