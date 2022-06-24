США не очікують, що HIMARS негайно змінять ситуацію на полі бою – CNN

США не очікують, що HIMARS негайно змінять ситуацію на полі бою – CNN

За даними джерел у розвідці США, американська влада не очікує, що нове нещодавно передане українським силам озброєння включно з HIMARS негайно змінять ситуацію на полі бою.

Усе тому, що ці системи поки що надсилаються як з обмеженою дальністю дії, так і з обмеженою кількістю ракет, щоб вони не були випущені по території Росії.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників, що повідомили оцінки розвідки США.

Крім того, за інформацією видання, під час цілеспрямованих атак російським військам вдалося знищити частину нової зброї, що постачається Заходом, включно з гаубицями M777.

Також вказано, що російські війська отримують перевагу на сході України, навчаючись на помилках, допущених на ранніх етапах вторгнення. Включно з кращою координацією повітряних, наземних атак та покращеннямлогістики, ліній постачання.

"Оцінки США малюють похмурий образ майбутнього війни з великими втратами особового складу та техніки з обох сторін. Американські офіційні особи вважають, що російські сили планують продовжувати інтенсивні атаки на сході, що характеризуються потужними артилерійськими та ракетними ударами, з метою виснаження українських Збройних сил і рішучості НАТО з часом", – йдеться у статті.

Успіхи Росії стали очевидними останніми днями після того, як оборона України Лисичанська стала набагато слабшою. За останні кілька днів війська РФ просунулися до кількох сіл на південь від Лисичанська, хоча й не без втрат від української артилерії.

Нагадаємо, 23 червня США оголосили, що виділять додаткові 450 млн дол. оборонної допомоги Україні, щоби забезпечити передавання армії більше озброєння й техніки.

Страх для росіян уже тут - потужні HIMARS прибули до України

Читайте також: