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США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут – радник Байдена

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут – радник Байдена

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван / Фото: Associated Press

Бійці ЗСУ досягають успіхів на півдні країни на тлі постійних російських атак, зазначив Салліван.

Війна в Україні не є патовою. Українські військові продовжують методично звільняти територію країни від ворога.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

Салліван нагадав, що бійці Збройних сил України досягають успіхів на півдні країни на тлі постійних російських атак.

"Ми завжди чітко розуміли, що поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, як вона (Україна - ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території", - зазначив радник президента США.

Нагадаємо, 22 серпня воїни 47 бригади увійшли до Роботиного Запорізької області, за яке тривалий час йшли і досі йдуть бої.

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Дата публікації
Перегляди
315
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