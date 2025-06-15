США не заперечуватимуть, якщо Росія дійте до Ужгорода: Портніков зробив моторошний прогноз

Армія РФ. / © Associated Press

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В адміністрації Дональда Трампа можуть не чинити опору подальшому просуванню Росії на території України — за умови, що це не супроводжуватиметься масовими вбивствами.

Про це журналіст Віталій Портніков сказав у розмові з Ольгою Айвазовською на YouTube-каналі.

“Навіть коли Трампа журналісти запитуються, наскільки вам легко розмовляти з таким впертим Путіним, він говорить, що і Зеленський впертий”, — нагадав Портников.

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Він наголосив, що Трампу некомфортна позиція президента України, яка прямо вказує на російські злочини:

“Що робить впертий Зеленський? Він просто артикулює те, що росіяни стріляють, вбивають, і Трампу не хочеться це чути від Зеленського”.

На думку Портникова, такий стан речей може зберігатися довго:

“Коли це набридне Трампу, я не знаю. Трампу це може не набриднути до січня 2029 року, тому що він може вважати, що такий процес йому вигідний”.

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Портников вважає, що для Трампа ключове — це контроль над публічною картинкою війни:

“Трамп має на увазі, що йому потрібне тло, щоб були перемовини. Він не заважає військовим діям Росії, щоб вона змогла взятися тільки, скільки вона зможе взяти. Але так, щоб це не супроводжувалося демонстративним вбивством людей”.

На завершення Портников зробив песимістичний прогноз:

“Якщо Росія знайде баланс виснаження України, захоплення її території без того, щоб це не було демонстративним вбивством людей, і таким чином дійде до Ужгорода — ніхто в США, маю на увазі, в адміністрації президента, не буде цього заперечувати. Жодна людина. Але якщо це буде супроводжуватися масовими вбивствами, Трамп змушений буде реагувати. Спойлер: це буде супроводжуватися масовими вбивствами, тому що Росія інакше не вміє воювати”.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують спроби прориву до Дніпропетровської області, зосередивши зусилля одразу на трьох тактичних напрямках.