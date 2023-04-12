США нібито прослуховують керівництво України – у ГУР прокоментували інформацію

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Україні працюють контррозвідувальні органи, які стежать, щоб безпека перших осіб та військово-політичного керівництва держави була забезпечена.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, коментуючи питання про нібито прослуховування Америкою вищого керівництва України, яка з'явилася після витоку розвідданих США.

Зокрема, Юсов висловив думку, що Україна як суверенна незалежна держава, безумовно, має серйозно ставитися до будь-якої подібної інформації.

"У цій ситуації з цим стикнувся весь світ і це справді, я думаю, серйозна ознака того, що Росія як агресор – невиліковна. І, безумовно, режим Путіна – це потенційно терористичний режим у цілому стосовно глобальної безпеки не лише окремо взятої країни. Тобто, небезпека з боку РФ іде, як ми бачимо у цій ситуації, і для Кореї, і для США, і для багатьох інших країн, які опинилися, у тому числі в епіцентрі цієї історії", – зазначив він.

Юсов наголосив, що цю історію використовують російські пропагандисти з метою послабити підтримку вільного світу України, проте їм це не вдасться.

Нагадаємо, розвідка України пояснила, що Росія публікує моторошні відео зі стратами військових ЗСУ , щоб залякати як українських, так і своїх. А також, щоб окупанти не мали бажання здаватися у полон.

Витік секретних даних про плани США та НАТО

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що до Мережі потрапили секретні документи щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Америка серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати справу доки не знайдуть джерело витоку.

Міністерство оборони Великої Британії попередило, що у документах є "серйозний рівень неточності". Відомство закликало закликала критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.

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