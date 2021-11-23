США обговорюють надання Україні додаткової зброї на тлі загрози вторгнення РФ - CNN

США також можуть направити до України військових радників.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, зокрема зброї.

Про це із посиланням на власні джерела у понеділок, 22 листопада, повідомляє CNN.

Зазначається, що відповідні обговорення в американському уряді відбуваються через пересування російських військ на кордоні з Україною, а також на тлі "побоювань щодо можливого вторгнення РФ".

За даними видання, до України можуть надіслати нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Окрім того, на розгляді перебувають системи протиповітряної оборони, зокрема ракети Stinger.

Тим часом у Пентагоні наполягають на відправленні обладнання, яке спершу планували передати до Афганістану. Йдеться, зокрема, про гелікоптери Мі-17.

Водночас дехто з членів адміністрації стурбований тим, що Росія може розцінити відправлення до України гелікоптерів і переносних зенітно-ракетних комплексів як "серйозну ескалацію".

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За словами підполковника у відставці Седріка Лейтона, будь-яка додаткова допомога Україні загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах із Москвою.

Зауважується, що хоча США готові направити до регіону військових радників, наразі незрозуміло, чи поїде хтось безпосередньо до України.

Тим часом американські високопосадовці ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Відповідаючи на запитання щодо російської військової діяльності, речниця Білого дому Джен Псакі у понеділок заявила, що адміністрація стурбована і "в останні тижні активно взаємодіяла з нашими європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною".

Вона додала, що США "також провели обговорення з російськими офіційними особами щодо України та американо-російських відносин загалом".

"Ми стурбовані тим, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона зробила ще в 2014 році, коли зосередила сили вздовж кордону, увійшла на суверенну українську територію, хибно заявивши, що це було спровоковано", - вказував минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен.

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