США обіцяють ускладнити постачання іранської зброї Росії 

США готуються накласти санкції на Іран через постачання зброї Росії. Покарають також третіх осіб, які причетні до постачання Росії безпілотників та ракет.

Про це заявила у вівторок на брифінгу для журналістів помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє "Укрінформ".

"Ми продовжимо рішуче накладати санкції на торгівлю зброєю росії та Ірану. Ми ускладнимо для Ірану продаж цієї зброї росії, і ми разом з нашими партнерами по всьому регіону протистоятимемо цій іранській загрозі", - сказала Карен Донфрід

Також Сполучені Штати каратимуть будь-яких третіх осіб, які допомагають Ірану забезпечувати зброєю російські сили. Це стосується постачання безпілотників та інших систем.

Передача Росії іранських ракет та дронів

За інформацією видання Reuters, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Український міністр наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе, як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

Читайте також: