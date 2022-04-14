США очікують масштабного наступу РФ на Донбасі задля геноциду українців, тож дають Україні важке озброєння

У Білому домі говорять про звірства, які чинять росіяни в Україні.

Сполучені Штати виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів. І в ньому тепер є і важке озброєння - артилерійські системи, набої до них, а також гелікоптери. Про це президент Джо Байден особисто повідомив українського колегу Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

Про це йдеться в ТСН.

США очікують нового масштабного наступу російських військ на Донбасі, і допомагають Україні готуватися до нього. Як пояснив речник Пентагону, вони консультуються із керівництвом України, які саме види озброєння потрібні. І цього разу там як те, що вже добре себе зарекомендувало, наприклад, ракети для «Джавелінів» та дрони-камікадзе «Свічблейд», так і нові позиції. Українська сторона наполягала на артилерії середнього та дальнього радіусу. США поставлять гаубиці калібру 155 мм, боєприпаси для них, бронетранспортери та броньовані машини, радари, а також радянські гелікоптери Мі-8, які призначалися Афганістану, але через захоплення його талібами не встигли бути туди передані.

Окрім того, Пентагон продовжить навчання українських військових, як користуватися, наприклад, дронами-камікадзе. Це навчання відбуватиметься, найпевніше, на потужностях Східного флангу НАТО - повідомляє СNN. На офіційній сторінці Білого дому абсолютно прозоро, немає жодних секретів, повідомили, про яку зброю ідеться.

«Постійне постачання зброї, яку Сполучені Штати та їхні союзники та партнери надали Україні, було вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. Це допомогло переконатися, що Путін провалив свою початкову війну, спрямовану на завоювання й контроль над Україною. Ми не можемо зараз відпочити. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу», - зазначив Байден.

Ну. і важливе питання, яке постає, а чому ж Сполучені Штати нарешті зважилися надавати важке озброєння, чого раніше не було. По-перше, як повідомляється офіційно, через вкрай ефективне використання того, що вже було надано. І ще одна важлива деталь, учора Джо Байден вперше назвав те, що відбувається в Україні, геноцидом. І повторив це двічі, хоча раніше на те саме запитання він відповідав , що ні, це не геноцид, а військові злочини. Тепер же він зявив, що Путін хоче знищити саму ідею і можливість бути українцем.

Речниця Байдена сьогодні пояснила, вони отримують дедалі більше доступу до наслідків злочинів, здійснених російською армією. І численні звірства, напади на цивільних, мовляв, і підштовхнули Байдена до такої гострої оцінки як геноцид. Хоча, звичайно, її має підтвердити ще суд.

США виділять Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів - яке озброєння входить до пакету

«З кожним днем ​​стає все ясніше, що мета Путіна – знищити ідею бути українцем. Ми бачимо, що з кожним днем ​​зростає жорстокість. Я зазначу, що частково це пов’язано із тим, що ми бачимо, що отримуємо більший доступ до територій. У нас більше інформації про те, що відбувається в регіонах. Лідери більше говорять про це і, відверто кажучи, є також звіти про те, що відбувається на місцях», - зазначила речниця Білого дому Джен Псакі.

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