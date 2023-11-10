США однаково зосереджені на допомозі Україні та Ізраїлю — Держдеп

У Держдепі нагадали, що минулого тижня Сполучені Штати направили до України черговий пакет військової допомоги.

Сполучені Штати однаково зосереджені на російській агресії проти України та бойовим діям між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми, як і раніше, можемо залишатися зосередженими на вирішення різних проблем, що існують у світі. Це також включає продовження нападу Росії на Україну", - заявив Пател.

Він нагадав, що минулого тижня Сполучені Штати направили до України черговий пакет військової допомоги.

"Минулого тижня, ми оголосили про черговий транш допомоги в галузі безпеки для наших українських партнерів і це те, на чому ми, як і раніше, зосереджуватимемося", - сказав чиновник.

Крім того, представник Держдепу заявив, що Сполучені Штати допомагають як Україні, так Ізраїлю.

"У своєму виступі в овальному кабінеті президент Байден говорив про важливість не тільки, звісно, забезпечення Ізраїлю всім необхідним для захисту своєї безпеки, а й того, щоб наші українські партнери продовжували надавати підтримку, яку вони надають, домагаються того, щоб вони могли продовжувати захищати. себе від посягань на їхню територіальну цінність", - завершив відповідь Пател.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати будуть і надалі допомагати Україні у її протистоянні російським агресорам, але пакети допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес все ще не ухвалив рішення про додаткове фінансування.

Крім того, ми раніше інформували, що у Державному Департаменті Сполучених Штатів заявили, що допомога для України та Ізраїля є "імперативом" для Вашингтона.

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