США офіційно схвалили передавання першої партії танків Abrams: коли вони прибудуть до України

Йдеться не лише про самі танки, але й про боєприпаси до них, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби

Першу партію американських танків Abrams, які США надають Україні, було схвалено до відправлення на вихідних. Танки прибудуть в Україну на початку осені.

Про це заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш, передає CNN.

"Тепер вони (танки. – Ред.) повинні потрапити до Європи, а потім до України разом з усіма речами, які з ними йдуть – боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Отже, ви знаєте, це не тільки танки, це повний пакет, який йде з ним. Це все ще на шляху", – сказав Дуглас Буш.

За інформацією видання, США почали навчання українців на танках Abrams у травні в Німеччині. 31 танк, призначений для України, проходив ремонт і підготовку до відправлення протягом кількох місяців, а на вихідних було офіційно схвалено передавання.

США різко скоротили час, який зазвичай потрібен для доправлення танків, вирішивши передати старіші моделі M1-A1 замість сучаснішої версії танка.

Нагадаємо, що про надання Україні понад 30 танків M1 Abrams Штати оголосили у січні.

Американський генерал Дуглас Сімс заявляв, що танки Abrams зможуть змінити ситуацію на фронті на користь українців.

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